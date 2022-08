Ex-goleiro do Grêmio, Emerson Ferretti fala sobre homossexualidade

O ex-goleiro Emerson Ferretti abre o jogo sobre sua sexualidade e o preconceito que enfrentou no esporte

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 13h02

O ex-goleiro do Grêmio Emerson Ferretti contou que é homossexual e relembrou o preconceito que sofreu no esporte. Em conversa no podcast Nos Armários dos Vestiários, ele contou sobre sua sexualidade.

"A minha vida pessoal, a cada defesa que eu fazia, cada vez que eu me destacava mais dentro de campo, o buraco vazio aumentava também inversamente proporcional. Quanto mais famoso eu ficava, mais difícil se tornava ser gay dentro desse ambiente", disse ele.

Emerson Ferretti desabafa sobre a sexualidade e o esporte

E desabafou sobre o preconceito. "O ambiente do futebol é muito hostil para um gay, muito mesmo. Eu fico imaginando quantos garotos desistiram de se tornar jogador de futebol por conta disso, por perceberem essa situação. Quantos talentos foram perdidos? O futebol perdeu, os clubes perderam, porque o ambiente realmente não ajuda. Eu segui com tudo isso, mas sofri com as consequências de seguir, era o meu sonho. Eu queria ser goleiro do Grêmio. Eu queria ser um jogador de futebol. Eu eu conquistei isso, só tive que que enfrentar um outro lado que é muito difícil", contou.

Por fim, o atleta refletiu: "É possível ser gay, ídolo e ganhar títulos. Dá para ser um jogador talentoso. Dá para ter sucesso no futebol. Eu cumpri minhas obrigações dignamente. Fui profissional e entreguei desempenho, isso acaba me motivando para deixar um legado fora de campo também".

