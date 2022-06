Ex-BBB Paulo André está fora do Mundial de Atletismo 2022

Atleta e ex-BBB Paulo André desiste do Troféu Brasil e está fora do Mundial de Atletismo deste ano; Entenda!

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 14h05

Após o BBB 22, o ex-brother Paulo André (23) não participará do Mundial de Atletismo 2022.

Nesta quinta-feira, 09, o pai e treinador do atleta, Carlos Camilo, contou que o filho não vai competir no Troféu Brasil, em junho, no Rio e, desta forma, também está fora do campeonato mundial, que acontece de 15 a 24 de julho em Eugene, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao jornal O Globo, Carlos explicou o motivo: "Não está em forma para a disputa do Troféu Brasil. Ele não entra em torneio se estiver meia-bomba. E se não tem índice para o Mundial, também não vai".

Camilo também revelou preocupação com a saúde do herdeiro: "O Paulo André voltou aos treinos agora e precisa estar forte. Não é o caso neste momento. Não podemos, inclusive, correr o risco dele se machucar".

"Assim que ele estiver apto vai competir no torneio seguinte, isso não me deixa chateado. Ele não abriu mão da carreira de esportista. Quer voltar e vai voltar voando. Mas vai voltar quando puder. Ele fez uma opção de entrar no BBB e é isso. Ele está feliz e eu, também", acrescentou ele sobre a participação de P.A. no BBB 22.

Paulo André se pronuncia após vídeo polêmico com fã

Recentemente, Paulo André foi criticado nas redes sociais depois da repercussão de um vídeo em que aparece sendo grosso com fã. Nas imagens, o rapaz se aproxima do segundo colocado no Big Brother Brasil 2022. "E aí, PA? Monstro, pô. Ex-BBB", disse em tom de brincadeira. Ex-BBB é o cara***", disparou o atleta. "Ele estava tirando sarro já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera. Devo muito ao BBB", se explicou P.A.