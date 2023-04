Ex-BBB Cara de Sapato chama atenção ao postar vídeo surfando: "Tirando onda de pegar onda"

O lutador de MMA e ex-BBB Cara de Sapato impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir surfando ao lado dos amigos

O ex-BBB Cara de Sapato (33) aproveitou o dia ensolarado desta quarta-feira, 5, para ir à praia com alguns amigos.

Em seu perfil no Instagram, o lutador de MMA compartilhou algumas fotos em que aparece com uma prancha de surf na areia, e depois, ainda postou um vídeo surfando no mar.

Ao dividir os registros em que exibe seu corpo musculoso na praia e também sua habilidade como surfista, Sapato brincou: "Tirando onda de pegar onda", brincou o ex-participante do BBB 23 na legenda da publicação.

Confira a publicação de Cara de Sapato na praia:

Crises de ansiedade

Recentemente, Cara de Sapato abriu uma caixinha de perguntas e respondeu às curiosidades dos fãs. Ao ser questionado, o atleta falou sobre como reagiu ao ver as cenas de suas crises de ansiedade durante sua participação do BBB 23.

"É uma coisa muito legal de trazer porque eu sei que tem muita gente que passa por isso, que sofre e sofre calado, né?", refletiu. Ele ainda revelou que por muito tempo não procurou ajuda profissional e destacou que a terapia e a atividade física são essenciais para sua vida e para lidar com a ansiedade. "Então, todo mundo que sofre com isso não pode deixar de buscar ajuda dos profissionais e atividade física, que vai te ajudar muito", aconselhou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!