Esposa do jogador Casemiro revela suas novas tatuagens

Mãe de duas crianças com o jogador de futebol Casemiro, Anna Mariana Casemiro exibe a nova tatuagem

Anna Mariana Casemiro, que é a esposa do jogador de futebol Casemiro, revelou que fez novas tatuagens. Nesta semana, ela mostrou uma foto das tattoos que fez em seu pulso para homenagear a família.

A estrela tatuou os nomes dos dois filhos, Sara e Caio, em seu antebraço e ostentou a foto orgulhosa nos stories do Instagram. Além disso, ela também mostrou um buquê de flores vermelhas que recebeu nesta semana e uma selfie ao lado do marido antes de um passeio do casal.

Os posts de Anna Mariana foram feitos após uma suposta amante do jogador de futebol fazer declarações na internet sobre o suposto romance que teria acontecido no passado.

Há pouco tempo, Anna Mariana também mostrou fotos da família reunida em vários momentos. Ela exibiu fotos da festa de aniversário de 2 anos do filho caçula, Caio, e também imagens da família prestigiando o jogador em uma partida de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✨Anna Mariana Casemiro (@annamarianacasemiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✨Anna Mariana Casemiro (@annamarianacasemiro)

Esposa de Casemiro quebra o silêncio após mensagens vazadas: "É sério?"

Casada há oito anos com o jogador Casemiro, a administradora Anna Mariana fez um desabafo nas redes sociais na noite deste domingo, 4. Após o vazamento de mensagens que indicam um caso extra-conjugal do craque, ela soltou o verbo.

No comentário, ela defende o marido e diz que ele não é o autor das mensagens. "Ai, cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", escreveu ela nas redes sociais. A crítica foi para o jornalista Leo Dias, que expôs a suposta traição. Segundo o colunista, a mulher com quem o atleta fala nas conversas esteve presente na vida dele entre agosto de 2016 e o fim de 2022.