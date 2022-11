Esposa de Galvão Bueno assiste jogo da Seleção Brasileira em área VIP do estádio

Desirée Soares, esposa de Galvão Bueno, aproveita estreia da Seleção Brasileira em área VIP providenciada pela Fifa

Desirée Soares (53), esposa do narrador esportivo Galvão Bueno (72), teve o privilégio de assistir ao jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar, que aconteceu no estádio Lusail, em Doha, na área VIP do lugar, organizada pela Fifa.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma sequência de fotos e vídeos mostrando o interior do estádio luxuoso, até bebendo champanhe na área exclusiva da entidade de futebol. Vale lembrar que bebidas alcoólicas são altamente proibidas no país asiático sede da Copa do Mundo.

A esposa do narrador da Rede Globo também aproveitou para tirar diversas fotos fora do local, mostrando detalhes da fachada, utilizando uma camiseta amarela da Seleção Brasileira, que acabou vencendo a Sérvia por 2 x 0 nesta quinta-feira, 24.

Quando chegou ao estádio, ela contou que o Lusail estava vazio, sem filas para entrar. Assim, ela pegou um carrinho de golfe em seguida, para ir ao lounge VIP organizado pela Fifa dentro do ambiente onde aconteceria o jogo. “Tem muita coisa boa aqui, gente. Aqui é lindo”, disse ela.

Veja a publicação de Desirée Soares curtindo o estádio onde o Brasil jogou:

Galvão Bueno reúne brasileiros no Catar para comemorar derrota da Argentina

Acompanhando todas as partidas além do Brasil, Galvão Bueno não poupou felicidade ao ver que a Argentina havia perdido para a Arábia Saudita por 2 x 1. Então, ele se juntou com brasileiros, para comemorar. Pulando e comemorando, Bueno perguntava o resultado dos jogos para vários brasileiros, que também pulavam pela zebra que aconteceu. Apesar de não ter narrado a abertura da Copa do Mundo por contrair covid-19, Galvão não poupou o gogó e foi a voz do jogo do Brasil contra a Sérvia nesta quinta-feira, 24, onde a Seleção Canarinha ganhou de 2 x 0 dos europeus.