O afastamento polêmico do goleiro de Camarões pode ajudar o Brasil

O goleiro Onana foi afastado do time após divergências com o técnico e isso pode ajudar a Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira, o Brasil vai enfrentar os Camarões às 16h, e com uma grande vantagem: o time adversário perdeu um dos principais jogadores do time, o goleiro Andre Onana. A seleção Brasileira já encerrou os treinamentos para o jogo desta sexta-feira, 2, e com uma boa notícia, da retirada do craque do campo após uma divergência com o técnico Rigobert Song. O jogador será substituído por Epissy no gol, mas como isso pode ser benéfico para a Seleção Brasileira?

Entenda a divergência entre o goleiro e o técnico dos Camarões!

O Onana foi do Barcelona e do Ajax, e nos dois times ele jogava como um goleiro moderno, jogando com os pés, assume a saída da bola e muitas vezes acaba saindo do gol. O técnico do time, Song, viu essa característica como desnecessária e pediu que o goleiro parasse de sair com as bolas por baixo e começasse a jogá-las mais longe. Os dois não conseguiram chegar em um consenso, uma vez que Onana não deu o braço a torcer, então Song o afastou e depois cortou do time. No jogo contra a Sérvia, na posição de goleiro, colocaram Epassy, que afirmou não ter recebido instruções especiais do treinador. O novo substituto ouviu o conselho do técnico e passou a jogar bolas mais longas e para a frente.

Por ter mais passadas longas, é mais fácil do time brasileiro recuperar a bola, e assim os Camarões podem acabar sendo encurralados pela Seleção nacional. O nosso time também tem o diferencial das jogadas pelas laterais, algo que não é o forte do adversário.

O técnico Song, do time africano, comentou sobre o que espera do jogo: "Em relação ao jogo, sabemos (da força) do Brasil. Não estamos preocupados com o que o Brasil levará para o jogo e, sim com o que nós vamos levar para o jogo. Estão classificados, nós não. São um grande time, mas não vamos pensar em como vão jogar, e sim como nós vamos".