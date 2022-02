Em Paris, Rayssa Leal assiste jogo entre PSG e Real Madrid: "Mais um sonho realizado"

Aproveitando as férias em Paris, Rayssa Leal deixou sua torcida para o PSG no jogo contra Real Madrid

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 08h08

A fadinha do skate, Rayssa Leal (14) foi prestigiar o jogo entre PSG e Real Madrid e realizou um sonho ao visitar o Parque dos Príncipes, em Paris.

Na última terça-feira, 15, o time de Neymar (30) enfrentou o Real Madrid e conseguiu a vitória com um gol surreal de Mbappé, e a torcida da nossa medalhista olímpica, Rayssa Leal foi para todos os brasileiros em campo.

Em seu perfil no Twitter, Rayssa prestigiou os jogadores Neymar e Marquinhos do PSG, além de Vini Jr. que está brilhando no Real Madrid, Casemiro, Rodrygo e Eder Militão também do time espanhol.

Esbanjando felicidade, Rayssa compartilhou uma foto vestida com a camisa do PSG e celebrou: "Chaaaammpionss! Mais um sonho realizado! Só tem brasileiro brabo", escreveu.

Recentemente, a fada do skate, Rayssa Leal conquistou o título do STU Rio Open com uma manobra perfeita e surpreendeu.

Em Paris, Rayssa Leal assiste jogo entre PSG e Real Madrid: