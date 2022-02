Em Abu Dhabi, Fred comemora vitória do Palmeiras e celebra classificação na final do Mundial de Clubes

Palmeirense nato, Fred comemorou a classificação do Palmeiras no Mundial de Clubes em grande estilo

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 15h37

Palmeirense nato, Fred (32) marcou presença em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, nesta terça-feira, 8, para assistir ao jogo entre Palmeiras x Al Ahly.

Em seu perfil no Instagram, Fred celebrou os gols de Raphael Veiga e Dudu, que garantiram a vaga do verdão na final do Mundial de Clubes.

O influenciador e jornalista que fraturou o ombro durante a final da Libertadores 2022, relembrou o acontecimento: "GOOOL! 2X0, vamos palmeiras! Boletim médico: não desloquei o ombro, obrigada pela preocupação", escreveu.

Na web, os palmeirenses vibraram com a vitória: "Que felicidade é ser Palmeiras", escreveu um. "Que sonho Fred", comentou outro. "Que torcida é essa? Impressionante", disse o terceiro.

Recentemente, Fred comemorou outro título do verdão, o da Copa São Paulo, e brincou sobre a música cantada pelos rivais que diz: "O Palmeiras não tem Copinha e Nem Mundial".

Fred comemora vitória do Palmeiras e celebra classificação na final do Mundial de Clubes:

