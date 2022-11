Éder Militão comemora sua estreia na Copa do Catar: “Melhor sensação do mundo!”

Copa do Mundo

O jogador Éder Militão comemorou o resultado do jogo do Brasil contra a Suíça

Nesta segunda-feira, 28, o jogador Éder Militão(24) celebrou sua estreia na Copa do Mundo em grande estilo. Isso porque o jogador esteve em campo na vitória do Brasil na partida contra a Suíça.

Em seu perfil nas redes sociais, o zagueiro comemorou a oportunidade. "Melhor sensação do mundo! Obrigada, meu Deus!", escreveu o atleta.

Nos comentários, os admiradores de Éder logo comentaram. "Joga muito Éder", disse o jogador Lucas Paquetá. "Vamos juntos Craque", escreveu a conta oficial da seleção brasileira de futebol. "Boa Miliii", disparou a jornalista Paloma Tocci.

FIM DO RELACIONAMENTO

Recentemente, a ex- mulher do jogador, Karoline Lima, revelou que o seu casamento passou de saudável para tóxico.

Em uma entrevista ao 'Podcats', ela afirmou que durante o relacionamento com o atleta ela abriu mão de tudo para seguir as vontades do marido.



"Para mim, quando eu tive que me colocar em terceiro, quarto plano, e eu tive que mudar, ser outra pessoa, para agradar ele, o empresário dele, os amigos dele, as pessoas daquele meio. Eu não podia mais ser eu", disse ela.

