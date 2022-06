Diogo Nogueira assiste a jogo de basquete com Paolla Oliveira e o filho: ''Diversão em família''

Diogo Nogueira posta momento de diversão em família ao lado de Paolla Oliveira e do filho, Davi

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 11h18

O cantor Diogo Nogueira (41) curtiu a noite de quinta-feira, 02, na companhia da família!

O sambista aproveitou a folga na agenda para assistir a um jogo de basquete do Flamengo com Paolla Oliveira (40), o filho Davi, de 16 anos, e o produtor musical JP Nogueira.

Em seu perfil no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 03, ele compartilhou um registro no Maracanãzinho.

"Diversão em família ontem! NBB Flamengo", escreveu Diogo na legenda da postagem.

O Sesi Franca acabou vencendo novamente o Flamengo por 2 a 0 na série final.

Davi é fruto do relacionamento de Nogueira com a ex, Milena.

Vale lembrar que Paolla está no ar como Pat, na nova novela das sete, Cara e Coragem.

Confira o clique de Diogo Nogueira em jogo de basquete: