Depois do divórcio, Tom Brady revela se teria se arrependido de voltar a jogar após aposentadoria

Após uma breve aposentadoria, Tom Brady retornou aos gramados com 45 anos para defender o Tampa Bay Buccaneers

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 16h15

Depois de um divórcio com a modelo Gisele Bündchen (42), o jogador de futebol americano Tom Brady (45) diz que não se arrependeu de voltar aos gramados após sua breve aposentadoria. Durante uma coletiva de imprensa no final de semana, ele revela que quis voltar.

“Zero. Zero arrependimentos. Eu voltei porque senti que queria competir e falei com a equipe sobre isso. Eles ficaram empolgados em me receber de volta”, explicou o atleta, durante a coletiva. Alguns boatos dizem que seu retorno ao esporte após 40 dias aposentado, teria sido um dos motivos principais para seu divórcio com a modelo brasileira.

“Eu realmente não me arrependo desse tipo de coisa - acho que, quando me comprometo com algo, eu realmente quero fazer isso e faço o meu melhor. Tento dar tudo o que posso a esta oportunidade em particular”, completou o quarterback do Tampa Bay Buccaneers.

Gisele Bündchen estaria vivendo affair com atleta, diz site

Segundo o site do Jornal Extra e o Purepeople, a modelo Gisele Bündchen estaria fazendo a fila andar depois do divórcio com Tom Brady. De acordo com boatos, ela está com um affair com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente (34), que dá aulas para ela em Miami. O atleta é dono da academia Valente Brothers.