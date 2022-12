Daniel Alves se derrete ao ver foto da esposa em estádio da Copa do Mundo

Daniel Alves não se segura e dispara elogio para a esposa em foto dela na Copa do Mundo: 'A mais bonita'

O jogador de futebol Daniel Alves (39) esbanjou romantismo ao deixar um comentário em uma foto de sua esposa, a modelo Joana Sanz. Ela foi ao estádio no Catar para acompanhar o desempenho do amado no jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e registrou o momento nas redes sociais.

Ao ver a foto dela dentro do estádio, o atleta não se segurou e fez questão de elogiá-la. Nos comentários, ele disse: “A mais bonita de todas as bonitas”.

Os dois estão juntos desde 2015 e se casaram em 2017.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Sanz (@joanasanz)

Esposa de Daniel Alves surge só de biquíni

Antes do jogo da seleção brasileira na sexta-feira, 2, Joana Sanz aproveitou um momento de folga para renovar o bronzeado em uma praia no Catar. A esposa de Daniel Alves foi fotografada só de biquíni em um lindo dia de sol.

Na foto, ela apareceu com um modelito fininho e estampado enquanto renovava o bronzeado. Inclusive, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriguinha sarada.