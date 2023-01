Dana White sofre retaliação após ser flagrado batendo na esposa

Presidente do UFC, Dana White, está sendo pressionado para deixar cargo após confusão com a mulher

O presidente do UFC, Dana White, tem sofrido retaliações após ser visto agredindo a esposa durante a comemoração do Réveillon. Os fãs do combate pedem que ele se afaste do cargo.

Durante a véspera de ano novo, ele e Anne White estavam embriagados no camarote de uma festa no México. No vídeo filmado por uma testemunha, eles trocam algumas palavras e ela dá um tapa no rosto dele. Ele, então, revida com outros dois e a empurra. O casal teve de ser separado pelos amigos.

Após o caso, apesar de ter se retratado, ele não foi perdoado. As ações da dona do UFC, Endeavor, caíram 6%, quase US$ 700 milhões, na última terça-feira, 3.

Além disso, a repercussão negativa do rosto a frente do UFC há duas décadas está em todas as redes sociais, com os fãs da marca pedindo seu afastamento. "Terrível. Dana White precisa ser indiciado por agressão e pedir demissão imediata do UFC. A violência contra as mulheres nunca é aceitável", disse um. "Ele não deveria ter que renunciar? Ser cancelado? Cadê o movimento Me Too? Acabou? Eles têm filhos?", questionou outro.

Dana e Anne White se desculparam

Ao site TMZ, que divulgou o vídeo da agressão, o casal se desculpou pela confusão. "Você me ouviu dizer por anos: 'Nunca há uma desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher', e agora estou aqui no TMZ falando sobre isso.", lamentou Dana.

"Dana e eu estamos casados ​​há quase 30 anos. Bebemos muito na véspera de Ano Novo e as coisas ficaram fora de controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso em família e pedimos desculpas um ao outro. Só espero que as pessoas respeitem nossa privacidade pelo bem de nossos filhos", afirmou Anne White.