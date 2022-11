Cristiano Ronaldo está procurando novos funcionários para sua mansão; veja o valor do salário!

Craque da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo encerrou seu contrato com Manchester United e busca novos funcionários para sua casa

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo (37) está procurando novos funcionários para sua luxuosa casa. O atacante, que está no Catar no momento, para disputar a Copa do Mundo pela Seleção de Portugal, está oferecendo um salário que impressionou os internautas.

Segundo o jornal espanhol ABC, o craque está oferecendo €6 mil, o equivalente a R$33,5 mil, na cotação atual do euro, para quatro novas pessoas que ele pretende contratar para trabalhar em sua mansão.

A propriedade em questão fica em Lisboa, em Portugal. Ela conta com cerca de 2,7 mil m², comprada em outubro por Cristiano, por €20 milhões, cerca de R$111,6 milhões, na cotação atual do euro. Inicialmente, ela valia €10 milhões, mas com as reformas feitas pelo jogador, o preço dobrou.

Contando com piscina interior e exterior, ginásio particular, sala de massagens, garagem com capacidade para até 20 carros, diversos quartos, a casa ainda conta com outras casas para hóspedes que visitarem o proprietário.

De acordo com o jornal espanhol, o Robozão, como é conhecido, e sua esposa, Georgina Rodriguez, estão à procura de um novo mordomo, um cozinheiro e outros dois empregados. Os funcionários contratados irão conviver diariamente com a família Ronaldo, tendo até que assinar cláusulas de confidencialidade para que não vazem nenhuma informação pessoal dos famosos.

Em junho, o jogador português teve um de seus carros colididos por um de seus guarda-costas, durante uma viagem por Maiorca, na Espanha. O acidente gerou um prejuízo de aproximadamente R$10 milhões, segundo informações do jornal The Sun.

Cristiano Ronaldo está tentando ajudar Portugal na Copa do Mundo. Em meio às brigas com seu ex-time, Manchester United, que nesta terça-feira, 22, anunciou que rompeu seu contrato com o craque, ele estreia no mundial nesta quinta-feira, 24, às 13h, contra Gana.

