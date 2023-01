Cortejo com o caixão de Pelé emociona os fãs nas ruas de Santos

Caixão com o corpo de Pelé é levado em carro dos Bombeiros pelas ruas de Santos após 24 horas de velório na Vila Belmiro

O caixão com o corpo do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022) fez um cortejo pelas ruas da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, em um carro dos Bombeiros. O último circuito com o caixão do Rei do Futebol foi feito para que os fãs possam dar o último adeus ao ídolo.

O cortejo saiu da Vila Belmiro após 24 horas de velório e seguiu pelas ruas para passar na frente da mãe de Pelé, Dona Celeste, que tem 100 anos e mora na cidade com a filha, Maria Lúcia. Logo depois, o cortejo segue para o Memorial Metrópole Ecumênica, que é um cemitério vertical na cidade, onde o corpo de Pelé será sepultado.

Pela manhã, o caixão com o corpo de Pelé foi fechado na frente da família. A viúva dele, Márcia Aoki, foi vista muito emocionada ao ver o corpo do marido pela última vez antes do fechamento do caixão.

Vale lembrar que Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, às 15h27, durante o período internado em um hospital de São Paulo. O atestado de óbito de Pelé informou que ele faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. O corpo dele ficou no hospital até a madrugada desta segunda-feira, quando foi levado para Santos para o início do velório.

Fotos: Eduardo Martins e Leo Franco / Agnews