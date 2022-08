Corintiana roxa, Thaila Ayala vai ao jogo contra o Flamengo no Maracanã e mostra filho com uniforme do time do coração

Thaila Ayala foi ao jogo do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã e ainda aproveitou para vestir o filho com o uniforme do time do coração

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 14h44

Thaila Ayala (36) é mesmo uma corinthiana roxa! Na noite da última terça-feira, 10, a atriz foi ao jogo do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã, na companhia de seu marido, Renato Góes e de alguns amigos e fez questão de registrar o momento em suas redes.

A artista publicou uma série de fotos onde aparece na arquibancada, curtindo a partida e torcendo muito para o seu time que acabou perdendo e se desclassificando da Libertadores.

A mãe de Francisco ainda aproveitou a ocasião para colocar um uniforme do Corinthians no menino, fazendo um registro encantador do herdeiro usando um boné do seu time do coração.

Na legenda, Thaila falou da experiência de ver o seu time ao vivo: "Não deu pra gente mas Dr. eu não me engano, meu coração é CORINTHIANO! Te amo Timão". Ela ainda completou falando que precisa arrumar as unhas após passar tanto nervoso na partida: "Ps: Mas você me deve uma manicure, devorei tudo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que bebê lindo!", disse um. "Além de linda, corinthiana!", escreveu outro. "Bom gosto demais! Maravilhosa!", falou ainda um terceiro.

Confira as fotos de Thaila Ayala ccurtindo o jogo do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala dá show de fafura ao mandar beijo em fotos

Recentemente, Francisco, filho de Thaila Ayala e Renato Góes mostrou todo o seu charme ao surgir mando beijos em fotos encantadoras compartilhadas pela mãe.

Nas imagens, o pequeno roubou a cena enquanto fazia um biquinhi para a lente da câmera: "Um beijinho pra vocês", escreveu Thaila na legenda do post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!