Corintiana roxa, Maisa Silva celebra aniversário de 112 anos do clube: ''Timão que eu tanto amo!''

Maisa Silva usou suas redes sociais para celebrar os 112 anos do Corinthians, seu time do coração

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 19h54

Nesta quinta-feira, 1, está sendo comemorado os 112 anos do Corinthians e com isso muitos torcedores do time paulista passaram a usar suas redes para parabenizar o clube. Entre eles está Maisa Silva (20) corintiana roxa desde criancinha, que usou suas redes sociais para lembrar com carinhos de momentos especiais que viveu ao lado do clube do coração.

A atriz publicou uma série de fotos, entre elas uma dela pequenininha, com a camiseta do time, ao lado de muitos produtos do Timão, registros ao lado de Ronaldo Fenômeno (45) e Tite (61), além de muitas cenas dela com a família e amigos em jogos.

Na legenda, ela falou com carinho do time torce desde muito nova: "O TBT de hoje vem em homenagem ao aniversário do timão que eu tanto amo!".

Confira as fotos que Maisa Silva publicou para celebrar o aniversário de 112 anos do Corinthians:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva preocupa fãs ao aparecer com tampão no olho

Recentemente, Maisa Silva passou por um perrengue enquanto trabalhava. Em suas redes, a atriz publicou uma foto onde aparecia com um tampão no olho e preocupou os fãs. Na postagem, ela contou que foi surpreendida por uma ventania e um corpo estranho acabou entrando em seu olho. Em seguida, ela explicou um pouco de como foi o ocorrido e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!