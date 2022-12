Coreia do Sul tem jogadores no serviço militar e craque gato campeão de pedidos de casamento

Conheça um pouco sobre os jogadores asiáticos que jogarão contra o Brasil nesta segunda-feira

A Seleção da Coreia do Sul chegou chamando atenção. Após a derrota de Portugal, o time asiático irá disputar contra o Brasil nesta segunda-feira, 5. Porém, antes mesmo do jogo começar, eles já estão dando o que falar na internet.

Craque gato?

O camisa 9 da Coreia do sul, Cho Gue-sung (24) viralizou nas redes sociais por sua beleza e simpatia! O coreano é o melhor jogador do time asiático e joga na principal liga de futebol do país. Na última partida contra a Gana, ele impressionou os espectadores após marcar dois gols em um intervalo de 3 minutos! Um momento icônico para a seleção deles, já que nunca um jogador havia marcado dois gols seguidos no mesmo jogo.

Desde então ele saiu em diversos jornais no mundo. Se Instagram teve um crescimento impressionante, enquanto antes ele tinha apenas 20 mil seguidores, agora são cerca de 2,3 milhões!

Além disso, seus fãs o seguiram em outras redes sociais, e já é possível acompanhar até painas de fã clube do jogador. O jornal The Korea Herald falou um pouco sore o fanatismo que as seguidoras criaram do craque:

"Antes de segunda-feira, a atenção dada à boa aparência de Cho possivelmente superava suas consideráveis ​​habilidades em campo. Quando você digita o nome dele no Google, o preenchimento automático recomenda palavras como 'tipo de mulher que Cho gosta', 'Cho namoro', 'Cho casamento'. Após o heroísmo de segunda-feira, ele está se estabelecendo como um dos jovens jogadores mais proeminentes da Coreia do Sul, apesar de não jogar em uma liga europeia de alto nível"

Serviço militar obrigatório?

Assim como os outros jogadores, o craque gatíssimo também prestou serviço militar! Ele defendeu o time das Forças Armadas da Coreia, o Gimcheon Sangmoo, e atuava como volante antes de virar profissionl. Sendo obrigatório em país, o exército coreano tem um combinado com os esportes do país, onde a cada doi anos eles recebem vinte e cinco jogadores emprestados para cumprir o serviço militar. Apenas após esse período obrigatório é que os craques podem voltar aos seus clubes e times.

Cho cumpriu seu tempo obrigatório no exército entre 2021 e 2022, pelo Gimcheon Sangmu FC, e agora não corre mais o risco de ter que parar sua carreira para voltar aos serviços militares.