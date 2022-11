Copa do Mundo: Taffarel fala palavrão ao vivo na Globo

Taffarel choca o repórter e o público ao soltar um palavrão ao vivo durante a transmissão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

O ex-goleiro Claudio Taffarel surpreendeu todo mundo ao soltar um palavrão ao vivo na TV Globo. Nesta quinta-feira, 24, ele foi entrevistado durante a transmissão do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e disparou uma palavra inusitada enquanto conversava com o repórter Eric Faria.

Na entrevista, o repórter disse que todo mundo estava repetindo o bordão 'Sai que é sua, Taffarel'. Então, ele concordou e disse: “Estão gritando aqui, estão gritando: 'sai que é sua, Taffarel, p*rr*”. O repórter levou um susto e caiu na risada.

Ronaldo Fenômeno está com Covid-19

No dia da estreia da seleção na Copa do Mundo do Catar, Ronaldo Fenômeno testou positivo e não vai acompanhar o jogo direto do estádio. Nas redes sociais, o ex-atleta contou que está bem e apenas com sintomas gripais. “Ontem à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, gripe leve. Acabei fazendo teste de Covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem”, disse ele.

Ronaldo contou que iria ao estádio, mas não poderá mais ir. “Estou acompanhando a Copa do Catar. Estava programado para assistir o jogo da Seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem”, afirmou.