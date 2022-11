Copa do Mundo: Casemiro recebeu apelidos inusitados em sua carreira

Sucesso nos campos de futebol, Casemiro já recebeu os apelidos de 'bombeiro' e 'aspirador'. Saiba o motivo!

O jogador de futebol Casemiro (30) foi o responsável pelo gol que deu a vitória para o Brasil na partida contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28. Assim, várias curiosidades sobre o atleta estão surgindo na internet. Depois de ser revelado que ele é casado há oito anos, o público descobriu que ele teve dois apelidos inusitados nos bastidores do universo do futebol.

De acordo com o site UOL, Casemiro já foi chamado de 'bombeiro' e 'aspirador' pelos seus colegas de profissão. A reportagem revelou que o lateral Filipe Luis chamou Casemiro de 'aspirador' porque ele está “sempre limpando a sujeira no campo” e também porque ele resolve os problemas do jogo. Por sua vez, o apelido de 'bombeiro' surgiu na época do Real Madrid e foi dito pelo técnico Carlo Ancelotti, porque o atleta estava sempre 'apagando o fogo'.

Em uma coletiva de imprensa antes do jogo na Copa do Mundo, Casemiro comentou sobre os seus apelidos. "Filipe é um grande amigo, é um grande prazer escutar ele falando de mim. É um cara que vê futebol de uma forma diferente, já como treinador mesmo jogando. Ele já está mais para lá do que para cá (risos). É um prazer ouvir as palavras dele. Ancelotti também brincava que eu era bombeiro do Real, apagava o fogo. Cada um tem a sua frase comigo. Fico feliz, porque venho fazendo meu trabalho e ele é esse, dar equilíbrio, ajudar a defesa, ajudar meus companheiros, a equipe sempre ganha", disse ele.