Com novo visual, Neymar volta a jogar pelo PSG e comemora vitória: ''Que felicidade''

Após 78 dias parado, Neymar volta a jogar pelo PSG e dá assistência para o gol da vitória contra o Real Madrid

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 21h48

Neymar Jr. (30) está de volta aos campos e com um novo visual!

Após 78 dias parado devido a uma lesão no tornozelo esquerdo, o jogador entrou no segundo tempo do jogo de ida entre PSG contra o Real Madrid, no Parque dos Príncipes, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Para a partida, Neymar apareceu com um cabelo platinado, e ainda foi decisivo para a vitória do seu time, já que deu assistência para o gol de Mbappé (23).

Nas redes sociais, o atacante celebrou a volta aos gramados. "Estou de volta! Que felicidade em voltar a jogar e ajudar meus companheiros… grande vitória!!!", escreveu o craque

Os seguidores também comemoraram a volta de Neymar. "Bom te ver brilhando", comentou Rayssa Leal (14), que estava no estádio acompanhando a partida. "Bom te ver de volta, ídolo", disse um seguidor. "É bom demais te ver em campo. Foi uma ótima vitória", falou um fã.

Confira o novo visual do atacante do PSG: