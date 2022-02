Cerimônia no Estádio Nacional de Pequim marca início das Olímpiadas de Inverno 2022:

O Brasil desfilou e está representado por 11 atletas nas Olímpiadas de Inverno de Pequim

As Olímpiadas de Inverno 2022 começaram nesta sexta-feira, 04, com a cerimônia realizada no Estádio Nacional de Pequim.

A cerimônia foi marcada por muita beleza, ao som de Imagine, de John Lennon, grupos de patinadores riscaram o gelo até revelar o movimento olímpico. Em seguida, a bandeira olímpica entrou no estádio carregada por Zhihuan Luo, seguido por outros medalhistas da história da China.

A cerimônia continuou e a pira olímpica foi acesa, dando início aos Jogos de Inverno em Pequim 2022. Com um floco de neve gigante, a chama ficou acesa no meio, representando a união dos países participantes das competições.

Com início nesta sexta-feira, as disputas irão até diz 20 de novembro. E ao todo, serão 13 mil atletas competindo em 15 modalidades esportivas.

E apesar do Brasil não ter tradição nos esportes de gelo, seremos representados por 11 atletas nas competições. São eles: Duda Ribera, de 17 anos, na modalidade Cross country ski. Edson Bindilatti, de 42 anos que vai competir em Bobsled. Edson Martins, 32 anos, Bobsled. Erick Vianna, 28 anos, Bobsled.

Além deles, Jaqueline Mourão, de 46 anos também estará competindo com Cross country ski.Jefferson Sabino, em bobsled. Manex Silva, também em Cross country ski. Michel Macedo de 23 anos em Esqui alpino. Nicole Silveira de 27 anos em skeleton, Rafael Souza com Bobsled. E fechando a lista está a estreante, Sabrina Cass, competindo na modalidade Freestyle Mogul Skiing.

