Cartolouco perde R$ 100 mil em aposta feita sobre final de campeonato

Publicado em 20/10/2022

Nesta quarta-feira, 19, o ex-participante do reality show rural A Fazenda, da Record TV, Cartolouco (28) decidiu fazer uma loucura! Na noite de quarta haveria a finalíssima da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, estádio no Rio de Janeiro. E o influenciador apostou R$100 mil que a partida acabaria em 0 x 0 no placar, indo para os pênaltis.

Ele acertou… parcialmente. O jogo realmente foi para os pênaltis, onde o Flamengo acabou levantando a taça. Porém, os 90 minutos acabaram em 1 x 1, fazendo com que Cartolouco perdesse sua aposta gigantesca. Caso ganhasse, ele levaria para casa mais de R$1 milhão.

Cartolouco perdeu seus R$100 mil em apenas sete minutos de jogo, quando Pedro, atacante do Flamengo, abriu o placar no Maracanã. A loucura e a derrota do ex-peão não foram perdoadas pela internet.

“Ainda bem que não sou você”, exclamou um internauta. “Se você está se achando burro hoje, pense no cartolouco que apostou 100 mil que o jogo ia ser 0 x 0”, brincou outro. “Cartolouco agora fugindo dos assassinos de aluguel depois de apostar o patrimônio de todas as gerações de sua família na final da Copa do Brasil”, falou um terceiro.

Veja os memes feitos com Cartolouco após perder R$ 100 mil na final da Copa do Brasil:

Ainda bem que eu não sou você 😂 pic.twitter.com/H1ABQbYkm5 — Fillipe Cesar BR (@BrFillipe) October 20, 2022

Se você está se achando burro hoje, pense no cartolouco que apostou 100 mil que o jogo ia ser 0x0 kkkkkk — Adãozinho 🐐🚀 (@adaobalbueno_) October 20, 2022

Cartolouco agora fugindo dos assassinos de aluguel depois de apostar o patrimônio de todas as gerações de sua família na final da Copa do Brasil pic.twitter.com/eaJ6fXT00B — São Paulo ao Contrário (@OOOluapoas) October 20, 2022



Cartolouco aposta R$ 100 mil em jogo de futebol e deixa mãe furiosa

Em seu Instagram, Cartolouco mostrou para seus seguidores que fez uma aposta louca na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. “Seja o que Deus quiser. Apostei R$ 100 mil para voltar R$ 1 milhão de reais que não terá gol hoje entre Flamengo e Corinthians! Todo o dinheiro que tinha guardado para a Copa… PQP! Tô passando mal! Ou eu ganho ou já era, Catar”, escreveu Cartolouco.

Nos comentários da publicação, sua mãe, Sheila, acabou criticando a atitude do filho, deixando claro que não aguenta mais descobrir as loucuras que o filho faz. “Você não tem juízo. Cansada!”, disse a mãe. “Te amo, mãe. É a chance de mudar de vida”, respondeu o ex-peão.