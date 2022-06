Câmara concede título de cidadão honorário do Brasil a Lewis Hamilton:

Câmara aprovou nesta quinta-feira, 9, pedido de título de cidadão honorário para Hamilton

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 14h00

Nesta quinta-feira, 9, a Câmara aprovou um pedido para conceder o título de cidadão honorário ao piloto inglês, Lewis Hamilton.

A proposta foi apresentada por André Figueiredo, que justificou o pedido citando a homenagem feita por Lewis Hamilton no Grande Prêmio de Interlagos, São Paulo em 2021 a Ayrton Senna.

Na ocasião, Hamilton venceu o GP e usou um capacete com as cores do Brasil, e ao ganhar, repetiu gesto de Senna ao pegar a bandeira do país e erguer no carro.

Hamilton já demonstrou seu amor pelo país em outras ocasiões, recentemente, o piloto passou pelo Brasil e atendeu os fãs em São Paulo, onde recebeu uma fita do Senhor do Bonfim.

