Caio Ibelli chega às quartas de final no Mundial de Surfe da WSL

O surfista Caio Ibelli é o único brasileiro a avançar para as quartas de final do Mundial de Surfe

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 12h07

E tem Brasil representado no Mundial de Surfe! Caio Ibelli (28), venceu duas baterias do Hurley Pro Sunset Beach apresentado por Shiseido.

Caio substitui Gabriel Medina (28) nas estapas do Havaí, e foi o único brasileiro a vencer as duas baterias na quarta-feira, 16.

A segunda etapa do World Surf League Championship Tour 2022, continuam nesta quinta-feira, 17, e vai disputar a primeira vaga para as semifinais do campeonato com o havaiano Ezekiel Lau.

Do outro lado, os brasileiros Filipe Toledo, Deivid Silva, Jadson André, Ítalo Ferreira, Samuel Pupo, João Chianca e o peruano Lucca Mesinas, não se classificaram para as quartas de final e estão fora da competição.

Esbanjando felicidade, Caio falou sobre a experiência de estar nas quartas de final: "Realmente, tem sido uma boa temporada havaiana para mim e estou muito grato por tudo que está acontecendo", disse.

"Três dias antes do evento, eu estava preocupado com o que poderia acontecer aqui e agora estou nas quartas de final. Isso é incrível. Eu sempre passo muito tempo no Havaí, muitas horas no mar tentando melhorar cada vez mais e a experiência nessas ondas traz resultados. Espero que continue assim", continuou o surfista.

Caio conseguiu driblar as ondas de Sunset da melhor forma e recebeu inclusive uma nota 8 durante sua bateria, e ao final contou com a somatória de 13.10.

Filipe Toledo foi eliminado após competir com Ethan Ewing, e protagonizou uma disputa histórica, e apesar de suas manobras, não conseguiu ultrapassar o 18.24 do australiano e terminou eliminado do Mundial de Surfe.

Ítalo Ferreira, nosso campeão olímpico foi eliminado na terceira rodada da etapa do campeonato, e Deivid Silva, também do Brasil foi derrotado pelo havaiano Barron Mamiya que fechou a bateria com a somatória de 14.00.

A disputa no Mundial de Surfe segue em Sunset ao longo da semana, e Caio Ibelli enfrentará seu próximo adversário ainda nesta quinta-feira, 17.