Caio Castro surge com Rafael Cardoso durante corrida em Goiânia: ''Começamos a temporada''

Caio Castro mostrou um pouco dos bastidores de sua última corrida ao lado de Rafael Cardoso

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 18h35

Nesta segunda-feira, 4, Caio Castro(33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores de sua última corrida automobilística.

O ator publicou alguns cliques onde ele aparece no pit stop de sua equipe, usando um macacão vermelho estiloso, ao lado de Rafael Cardoso (36), que também usava o mesmo uniforme.

Na legenda, ele falou com carinho do momento e celebrou seu retorno as pistas: "Começamos a temporada 2022".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Pra cima!", disse um. "Os brabos tem nome!", falou outros. "É muita beleza em uma foto só!", escreveu um terceiro.

Rafael também não perdeu tempo e deixou sua torcida ao amigo: "Vamo papai!".

Confira os cliques de Caio Castro e Rafael Cardoso nos bastidores de uma corrida: