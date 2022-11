Caio Castro se pronuncia e tranquiliza seguidores depois de acidente em prova em Interlagos

Ator Caio Castro saiu da pista e bateu na barreira de proteção durante a prova Porsche Carrera Cup

O ator Caio Castro (33) usou suas redes sociais para tranquilizar seus seguidores depois de sofrer um acidente durante a prova Porsche Carrera Cup, que aconteceu em Interlagos, em São Paulo, neste domingo, 13.

A Porsche Carrera Cup aconteceu antes do Grande Prêmio de Fórmula 1, na Zona Sul da capital paulista.

O carro que Caio dirigia acabou saindo da pista e bateu na barreira de proteção, depois de ficar no meio de dois competidores. “Realmente não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente bem ali no início, teve uma espremida, uma batida um pouco feia e o carro subiu”, disse o ator nos stories de seu Instagram.

Além disso, Caio Castro disse que foi até o hospital para realizar procedimentos que são obrigatórios pelo regulamento da competição, para poder checar se ele estava bem depois da batida. “Estou ótimo, um pouco decepcionado. Mas tudo bem, fora o sentimento de dever não cumprido".

Ele aproveitou para agradecer as mensagens que recebeu dos seguidores e fãs que ficaram preocupados com sua saúde após a batida. Faz nove anos que Caio Castro é piloto profissional, entrando na Porsche Carrera Cup no ano passado.

Logo na primeira volta, Caio Castro bate com Mascarello. Os dois estão bem!#EsporteNaBand#PorscheCuppic.twitter.com/QG361e85Ux — Esporte Na Band (@esportenaband) November 13, 2022

