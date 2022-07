Brunna Gonçalves compartilha vídeo ao lado de Ludmilla no Maracanã: "Não tem como não se arrepiar"

Através das redes sociais, Brunna Gonçalves relembrou sua visita ao Maracanã com Ludmilla

Redação Publicado em 05/07/2022, às 13h42

Brunna Gonçalves (31) aproveitou a segunda-feira, 4, para relembrar sua visita ao Maracanã, estádio no Rio de Janeiro em um jogo do Flamengo.

Em seu perfil no Instagram, Brunna compartilhou um vídeo do dia especial ao lado de Ludmilla (27). As flamenguistas assistiram um jogo do Mengão no estádio.

A flamenguista declarada aproveitou o vídeo especial para declarar seu amor pelo time: "Não tem como não se arrepiar com a torcida do meu Mengão!", declarou.

No vídeo, o casal apareceu combinando looks e vibrando com a torcida do Flamengo no Maracanã.

E neste fim de semana, a cantora Ludmilla levou seu show Numanice para São Paulo. Diversas celebridades marcaram presença na noite que foi um sucesso.

Veja o post de Brunna Gonçalves e Ludmilla: