Bruna Linzmeyer leva o pai ao Maracanã para assistir o jogo do Flamengo

05/09/2022

No último domingo, 5, Bruna Linzmeyer (29) curtiu o domingo coladinha com o pai, Gerson, levando ele para um jogo do Flamengo, no Maracanã. A atriz publicou uma série de fotos e vídeos onde aparece ao lado do familiar, curtindo e torcendo muito pelo time de coração.

Nas imagens, Bruna aparece sozinha e com o pai, usando uma camiseta e um boné vermelho, enquanto ele usava uma camiseta oficial do time. Em um vídeo, ela ainda exibe o pai cantando e torcendo pelo Flamengo, super emocionado por estar vendo o time ao vivo.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Morar no Rio pra levar meu pai no jogo do Flamengo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que massa!", disse um. "Que legal!", falou outro. "Que sorte a sua e do seu pai", escreveu outro.

Confira as fotos que Bruna Linzmeyer fez ao levar o pai no jogo do Flamengo no Maracanã:

