Boxeador morre aos 29 anos no ringue durante sua primeira luta profissional

O lutador britânico Sherif Lawal faleceu após ser nocauteado por adversário durante noite de sua estreia profissional no ringue

O boxeador Sherif Lawal, de 29 anos, faleceu no último domingo, 12, em Londres, dentro do ringue, enquanto participava de sua primeira luta profissional. Ele desmaiou após receber uma pancada na lateral da cabeça de seu adversário, o português Malam Varela.

Na ocasião, o árbitro iniciou a contagem de nocautes, mas rapidamente parou ao perceber a gravidade da situação de Lawal. Os médicos do local chegaram a realizar uma ressuscitação cardiopulmonar por mais de 10 minutos. O óbito do atleta foi confirmado após ele ser levado ao Hospital Northwick Park.

O 'Clash of the Titans', evento onde o boxeador iria se apresentar, cancelou todas as lutas seguintes da noite após a tragédia. Nascido em Islington, Londres, Sherif Lawal praticava boxe desde 2018 e se tornou profissional no início deste ano.

British boxer Sherif Lawal, 29, dies after collapsing during pro debut https://t.co/gzjatqBK1Vpic.twitter.com/sUwVzDikHG — New York Post (@nypost) May 14, 2024

Filho de lutador de MMA morre com apenas 1 ano de idade

O lutador de MMA Francis Ngannou está de luto. Aos 37 anos de idade, ele lamentou a morte do seu filho Kobe, que tinha 1 ano e 3 meses de idade. A morte do bebê foi anunciada pelo pai em uma mensagem nas redes sociais, mas ele não entrou em detalhes sobre a causa da morte da criança.

"É muito cedo para ir embora, mas ele se foi. Meu filho, meu companheiro, meu parceiro Kobe estava cheio de vida e alegria. Agora, ele está deitado sem vida. Gritei seu nome repetidamente, mas ele não está respondendo. Eu estava no melhor momento ao lado dele e agora não tenho ideia de quem eu sou. A vida é tão injusta para nos atingir onde doí", disse ele.

E completou: "Como lidar com uma coisa dessas? Como você pode conviver com isso? Por favor, ajude-me se tiver uma ideia, porque eu realmente não sei o que fazer e como lidar com isso".

Em outro recado, o atleta fez mais um desabafo. "Qual é o propósito da vida se aquilo que você está lutando com unhas e dentes é o que nos atinge com mais força? Por que a vida é tão injusta e impiedosa? Por que a vida sempre tira o que não temos?", questionou.