Benzema aparece treinando em meio a boatos de retorno à Copa do Mundo

Melhor jogador do mundo em 2022, Karim Benzema desfalca a França durante o mundial por conta de lesão na coxa

Karim Benzema (34) está tentando ao máximo retornar à Copa do Mundo no Catar. O jogador francês decidiu reforçar os boatos de que pode voltar a compor o time da França em suas redes sociais. Nesta segunda-feira, 28, ele apareceu pedalando em uma bicicleta ergométrica.

O eleito melhor jogador do mundo em 2022 está se recuperando de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, que acabou tirando o centroavante da Copa antes mesmo de começar, deixando-o de fora de dois jogos até o momento.

A animação tomou conta da torcida na manhã desta segunda-feira, quando o jornalista Carlos Rodríguez, da rádio Onda Madrid, disse que Benzema poderia retornar a treinar com o Real Madrid na quinta-feira, 1. Mesmo machucado, Karim segue na lista de jogadores da Seleção Francesa, podendo então, voltar a defender o país.

Na legenda da publicação que fez em suas redes sociais, ele sugere que estaria de volta ao clube em que defende, não na seleção. Ele escreveu “nueve”, nove em espanhol e número de sua camisa no Real Madrid, que é da Espanha. Pela França, ele usa a camisa 19.

Médico da seleção brasileira fala sobre Neymar Jr e Danilo

Nesta sexta-feira, 25, o médico Rodrigo Lasmar contou sobre a avaliação do caso dos atletas Neymar Jr e Danilo. "Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma e tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", disse ele. E completou: "Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição".