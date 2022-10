Ayrton Senna será homenageado por Marcelo Luna nas ondas gigantes

O surfista Marcelo Luna vai levar o legado de Ayrton Senna para as ondas gigantes com homenagem especial

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 11h00

O piloto de F1 Ayrton Senna (1960-1994) será homenageado no universo do surfe mundial! O surfista Marcelo Luna é um fã declarado do piloto e vai levar o legado de Senna para o universo do surfe em ondas gigantes.

Em parceria com a marca Senna, o surfista reestilizou sua prancha e também terá a marca do ídolo grafada em seu 'wetsuit'. "Eu acho que agora, de fato eu atingi um nível de conquista imensurável na história do esporte do Brasil, pelo fato de não somente ter uma associação ao nome do Ayrton Senna,

que pra mim é o maior ídolo nacional, mas também o fato de ser aceito pela família para carregar e representar ele no mar, no surfe, no mundo como atleta e no Brasil", disse o atleta à CARAS e ao Sportbuzz.

Luna ainda contou sobre a honra de representar o piloto nesta homenagem. “Acho que nenhuma palavra que eu diga seria possível descrever tamanha honra que é levar o nome do Senna comigo no surfe, na minha carreira, na minha história, que sempre foi baseada em deixar um legado honesto, de trabalho, luta, perseverança e valores que carrego comigo", declarou.

Então, ele também contou sobre as semelhanças entre a Fórmula 1 e o surfe. "Essa união única traz um match muito importante, já que na minha modalidade somos associados à Fórmula 1. Temos pilotos para os jet skis, mecânicos, box para os jet skis, equipamentos, uma preparação enorme com a máquina antes de entrar no mar para enfrentar ondas gigantes, e é uma associação de fato real, pois não pegamos as pranchas e vamos pro mar, simplesmente", afirmou ele, e completou: "Precisamos de muito para surfar apenas uma onda que seja, e estou feliz de ser quem está estabelecendo essa conexão entre as modalidades. Agora é continuar fazendo o trabalho que venho efetuando nestes oito anos de carreira, e espero deixar mais algumas marcas na história do esporte junto do nome do meu ídolo Senna".

Além disso, Bianca Senna - sobrinha de Ayrton Senna - contou sobre a importância da parceria da marca Senna com Marcelo Luna. “É um grande prazer receber uma homenagem do Marcelo Luna. Ele é um atleta que frequentemente exalta o legado do Ayrton e acredito que a conexão da história de superação da vida dele se encaixa perfeitamente com os valores que nós sempre transmitimos de Senna para as pessoas”, disse ela, que é CEO de Senna Brands, por meio de sua assessoria de imprensa.

Marcelo Luna vai usar a prancha e a roupa com a marca de Senna pela primeira vez durante a competição nas ondas de Nazaré, em Portugal, em novembro deste ano.