Após perder pênalti na Copa do Mundo, Rodrygo se desculpa: "Do céu ao inferno"

Centroavante Rodrygo lamentou a derrota da seleção brasileira contra a Croácia e se desculpou

O jogador Rodrygo, de apenas 21 anos, se desculpou após errar o primeiro pênalti do jogo da seleção contra a Croácia. Ele está passando por momentos difíceis após a saída da Copa do Mundo.

"Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que TUDO PASSA e por mais que no momento eu ainda não tenha forças pra levantar, tenho certeza que voltarei, não sei como, mas voltarei e muito mais forte", começou.

O centroavante agradeceu a Deus e falou sobre sua fé: "'Apenas mentes brilhantes passam por certas provações' com certeza comigo não seria diferente, 21 anos, nada foi fácil até aqui e nem vai ser, mas valerá a pena! Obrigado a todos que torceram e acreditaram na gente, obrigado meu Deus por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim, fico me perguntando por que eu? Por que tinha que ser dessa forma?"

O jogador ainda falou sobre sua trajetória antes de chegar ao Catar: "Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano pra chegar bem na copa e por que tinha quer terminar assim ? Não consigo entender, mas aí começo lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz!",

"Mais uma vez, obrigado a todos e que em 2026 tudo seja diferente, continuo acreditando que ainda seremos muito felizes! Essa geração é muito boa, ela merece e precisa ser coroada. Pátria Amada, Brasil", agradeceu.

Ele recebeu a força de diversos famosos nos comentários, incluindo o rei Pelé. "Nunca deixe de sonhar. Você chegou até aqui pela força de seus sonhos. O futuro lhe reserva conquistas inesquecíveis. Como você sabe, eu estarei sempre ao seu lado, meu garoto", escreveu o ídolo.

