Após Iza expor traição, Yuri Lima entra em campo e marca gol

O Mirassol, time de Yuri Lima, entrou em campo contra o Grêmio Prudente pela Copa Paulista. O jogo começou pouco tempo após Iza anunciar a traição

A cantora Iza agitou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 10, ao postar um vídeo anunciando o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima após descobrir uma traição. No momento da publicação da artista, ele estava se preparando para entrar em campo.

O Mirassol, time de Yuri, jogou contra o Grêmio Prudente pela Copa Paulista, e a partida acabou 2 a 2. O meio-campista, inclusive, fez o gol de empate do Leão, que estava perdendo por 1 a 0. Depois, ele cometeu um pênalti, convertido pelo adversário. O time do ex-namorado de Iza, contudo, conseguiu buscar o empate. .

Yuri Lima, de 29 anos, tem apenas cinco jogos com o time principal do Mirassol, sendo o último deles há quatro meses, contra o São Bernardo, pelo Paulistão. O jogo de hoje, contra Grêmio Prudente, é do time B do clube do interior paulista, que coloca em campo os jogadores da base e também os com pouca sequência na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o caso dele.

Yuri Lima fez seu segundo gol NA CARREIRA nesse exato momento.



Antes de traição ser exposta, Yuri Lima se declarou para Iza na TV

Iza decidiu anunciar o fim de seu relacionamento com Yuri Lima após descobrir que foi traída. A revelação da traição chocou os internautas, já que no mês passado, o jogador se declarou para a cantora durante uma participação dela no programa 'Encontro', da TV Globo.

"Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. Eu sou cada vez mais apaixonado", disse o atleta na ocasião. Confira o vídeo!