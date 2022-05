Após BBB 22, Pedro Scooby volta a surfar ondas gigantes: ''De volta aos treinos''

Após o fim do BBB 22, Pedro Scooby já está se preparando novamente para a voltar a surfar ondas gigantes

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 16h10

Nesta quinta-feira, 5, Pedro Scooby (33) decidiu usar suas redes sociais para revelar que está de volta ao mar.

Após o fim do BBB 22, o atleta voltou a treinar para pegar ondas gigantes na Praia Grande, em Sintra, Portugal.

O surfista então fez uma série de registros do momento e compartilhou uma série de cliques onde ele aparece com a sua prancha, ao lado do amigo, Nic von Rupp (31), se preparando para surfar.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "De volta aos treinos com meu irmão e parceiro das ondas gigantes".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "A vida é irada!", disse um. "Você pe uma estrela das ondas!", escreveu outro. "Voltou para o seu melhor", falou um terceiro.

Confira os cliques de Pedro Scooby retornando a surfar: