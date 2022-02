Após aposentadoria, Tom Brady recebe mensagem de Pelé: ''Você é uma lenda''

O ex-jogador Pelé prestou uma homenagem para Tom Brady, que anunciou a aposentadoria nesta terça-feira, 1

O ex-jogador Pelé (81) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Tom Brady (44), que anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira, 1.

Em seu perfil no Instagram, o Rei do futebol relembrou uma foto ao lado do agora ex-jogador de futebol americano e o parabenizou por sua bela trajetória na NFL.

"Meu amigo, @tombrady, meus parabéns pela sua linda jornada. Você é uma lenda. A partir de hoje, também se encerra uma era no esporte. A decisão de parar é difícil, mas você tem razão. Nessa vida que levamos, não existe a possibilidade de se entregar menos que 100%", começou Pelé.

Em seguida, o ex-atleta desejou sucesso na nova fase da vida do marido da modelo Gisele Bündchen (41). "Antes eu torcia pela sua vitória nos jogos. Continuo torcendo que sua vida seja sempre cheia de conquistas. Agora que você terá mais tempo, quando passar por aqui, espero um abraço seu e da @gisele", finalizou.

Tom Brady anuncia aposentadoria

Tom Brady usou as redes sociais para anunciar que está se aposentando do futebol americano. O quarterback fez história no New England Patriots e defendeu o Tampa Bay Bucaneers nas últimas temporadas, onde decidiu pela aposentadoria após 22 temporadas.

"Isso é difícil de escrever, mas aqui vai: eu não vou mais fazer esse comprometimento competitivo. Eu amei minha carreira na NFL e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que demandam minha atenção [...]", escreveu ele em um trecho da publicação.

