Aos 10 anos, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby vence campeonato de skate em Portugal

Dom, o primogênito de Luana Piovani e Pedro Scooby, ganhou campeonato de skate em Aveiro, Portugal, e ganhou homenagem da mãe

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 10h45

Os papais Luana Piovani (45) e Pedro Scooby (33) estão muito orgulhosos!

Isso porque o primogênito do ex-casal, Dom, de 10 anos de idade, venceu um campeonato de skate em Aveiro, em Portugal.

No domingo, 19, a atriz publicou um clique do filho no pódio e fez questão de parabenizar o herdeiro pela conquista nas redes sociais.

"Meu campeão! Dedicado, resiliente e talentoso, that's my boy! Domzuco, que Deus te abençoe! E foi a coisa mais linda ver-te indo correndo para o Bemzuco quando ganhaste! Amor só faz conta de multiplicação!", se derreteu Luana.

Vale lembrar que Luana e Scooby também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos.

Pedro Scooby mostra reação do filho de 6 anos ao fazer manobra de skate

Recentemente, Pedro Scooby contou que o filho, Bem, gêmeo de Liz, não estava conseguindo fazer uma manobra de skate, mas após conversa que tiveram, ele conseguiu. “O que tento ensinar aos meus é que, a vida vai te dar alguns tombos, você vai sentir medo, mas se você for paciente e perseverante, você vai alcançar seus sonhos! Sempre com muito amor e sem passar por cima de ninguém! Hoje no skate, amanhã na vida! O Bem estava me perguntando porque ele não conseguia mandar nenhuma manobra e tivemos uma longa conversa, e aí está o resultado! E isso não tem preço na vida que pague”, se derreteu o pai coruja.

