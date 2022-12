Andrés Sanchez desmente rumores de que iria comandar a CBF

Andrés Sanchez rompe o silêncio para negar notícia de que poderia ser o novo presidente da CBF em 2023

O ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez se pronunciou após ser alvo de rumores sobre a carreira. Neste sábado, 3, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, compartilhou uma reportagem dizendo que Sanchez poderia ser o novo presidente da CBF em 2023. No entanto, ele desmentiu.

No Twitter, Andrés Sanchez se pronunciou e negou sua ida para a CBF. Ele informou que apoia o atual presidente, Ednaldo Rodrigues.

“Sobre a notícia do Leo Dias, não condiz com a verdade. Todos que estão no futebol temos que apoiar as mudanças e a gestão do presidente Ednaldo Rodrigues, que está melhorando e muito a imagem do futebol brasileiro. Portanto, essa notícia é mais uma das loucuras de algum repórter”, disse ele.

Por fim, ele escreveu: “Então, por gentileza, peço a todos que não me liguem ou mandem mensagem pois é tudo uma grande mentira e irresponsabilidade”.

