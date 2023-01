Ana Maria Braga desabafa sobre morte de Pelé: "só posso imaginar o que o ano promete"

Apresentadora Ana Maria Braga falou sobre o turbilhão de emoções neste fim de ano, incluindo a morte do Pelé

A apresentadora Ana Maria Braga acabou resumindo o que muitos brasileiros sentiram neste fim de 2022 e começo do novo ano. No 'Mais Você', ela foi sincerona ao expor as alegrias e tristezas vividas.

Seu bom dia começou assim: “Para começar o nosso ano, faça todos os como um girassol e busque sempre a direção da luz, pois é exatamente isso que a gente vai buscar nesta terça-feira, 03 de janeiro, nosso primeiro encontro de 2023”.

O papagaio Louro Mané então desejou que o ano fluísse bem. “Ana Maria, eu espero que esse ano seja de muita luz para todos nós”.

Ela então acabou falando sobre a morte do rei Pelé. “Pois é, esse é nosso primeiro bom dia aqui. Ontem, o ‘Mais Você’ abriu espaço para as transmissões do velório do Rei Pelé, que partiu na última quinta-feira e o enterro será logo mais”, começou.

“Pensando bem, esse fim de ano pareceu que todos nós estávamos em uma espécie de montanha-russa. Foi um turbilhão das mais diferentes emoções, desde a mais profunda tristeza até a maior alegria. A gente riu, chorou, muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. A emoção é minha, é sua, é de todos. Nesse nesse final de ano as emoções ficaram à flor da pele. Por conta de todas essas emoções dessa última semana, eu só posso imaginar o que esse ano promete”, desabafou.

Veja vídeo de Ana Maria Braga: