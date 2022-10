Zezé Di Camargo faz declaração para a noiva, Graciele Lacerda: ''Fiz a escolha certa''

Aniversariante do dia!

Cantor Zezé Di Camargo comemora aniversário de 42 anos da noiva, a influenciadora Graciele Lacerda, com quem está há mais de 10 anos

Dia de festa na casa da família Camargo! Isso porque, nesta segunda-feira, 03, a noiva de Zezé Di Camargo (60) está fazendo aniversário!

Completando mais um ano de vida, Graciele Lacerda ganhou uma declaração do sertanejo nas redes sociais. Ao publicar um clique em que aparece ao lado da amada, o artista comemorou o aniversário de 42 anos da musa fitness e se derreteu pela influenciadora digital e jornalista.

"Hoje é um dia especial pra mim. Hoje é o seu dia meu amor!! Ter o privilégio de dormir e acordar ao seu lado todos os dias e dividir literalmente meus sonhos com você, me dá a certeza que fiz a escolha certa!! Ser humano ímpar, de um coração imenso, que ama os animais, que cuida da família que faz um trabalho beneficente lindo e que nunca esquece daquilo que é importante para as pessoas que ama", começou escrevendo.

"Aprendi com você que gostar, admirar a beleza física de uma pessoa é muito bom. Mas quando você tem a chance de conhecer a alma dessa pessoa é muito mais bonito!!! Depois de tanto tempo juntos, hoje tenho certeza que te amo muito mais, do que quando começamos. Mudou a minha vida, me transformou numa pessoa muito melhor!! Obrigado meu amor e que Deus na sua infinita bondade, continue colocando em sua vida, só coisas maravilhosas!! Parabéns e felicidade sempre meu grande amor!!!", declarou ainda ao legendar a publicação.

Vale lembrar que Zezé e Graciele estão juntos há mais de 10 anos, e assumiram o relacionamento em 2014.

Confira a homenagem de Zezé Di Camargo para a noiva, Graciele Lacerda:

Zezé Di Camargo faz rara aparição ao lado da sogra

Recentemente, Zezé Di Camargo surgiu sorridente em um encontro com a família de sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, na noite de segunda-feira, 26. Ele marcou presença na festa de aniversário da sogra, dona Maria das Graças. Nas redes sociais, Graciele mostrou as fotos do encontro familiar. “Comemorando mais um ano de Mamis! Te amo”, disse ela.

