Zezé Di Camargo beija Graciele Lacerda nos bastidores de show especial em São Paulo

Graciele Lacerda marcou presença no show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 09h27

No último domingo, 12, a dupla Zezé Di Camargo & Lucianofez um show especial de Dia Dos Namorados em São Paulo.

No show especial, o que não faltou foi amor! Graciele Lacerda marcou presença e aproveitou para trocar beijos apaixonados com o amado, Zezé, nos bastidores.

Os bastidores do show foram decorados com balões vermelhos, corações e declarações de amor, e Zezé e Graciele foram clicados acompanhados dos cachorros do casal.

Além disso, Flávia Fonseca e Luciano também posaram nos bastidores do show de São Paulo, e claro, esbanjaram amor.

Veja os cliques de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda:

Foto: Eduardo Martins / AgNews

