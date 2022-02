Zeca Pagodinho completa 63 anos e ganha homenagens de famosos: ''Amigo ponta firme''

Cantor Zeca Pagodinho é homenageado por artistas e amigos famosos, como Regina Casé e Gilberto Gil, em seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 10h57

Dia de festa para os brasileiros e na casa de Zeca Pagodinho!

O cantor está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 04, e recebeu declarações de artistas nas redes sociais.

Famosos como Regina Casé (67) e Gilberto Gil (79) fizeram questão de homenagear o amigo logo pela manhã.

A atriz compartilhou fotos com Zeca e um vídeo encantador em que o compositor aparece recebendo um banho de pipocas do neto Brás e do filho de Regina, Roque, e ela ainda revelou que Zeca será vovô de novo.

"Salve! Salve! Meu irmão tão querido @zecapagodinho!!! Quem não ama??? Todo mundo ama, ouve, samba e dá risada com ele! Esse ano o presente vai ser aumentar a tropa de crianças em casa! Boas-vindas pra Domênico e Miguel!!! Quanto mais netinhos melhor! As crianças daqui amam muito! Corre o carrossel pra ver meus meninos dando banho de pipoca nele pedindo saúde pra esse cara que traz tantas maravilhas pra vida da gente! Amigo ponta firme, pedra 90, amigo pra festa e pro hospital, amigo que liga do nada só pra dar risada e lembrar coisas boas… Que a gente esteja cada vez mais junto seja no Rio, em Mangaratiba, em Xerém ou aqui na Bahia onde a gente curte tanto! Feliz aniversário, Zeca!!!! Te amo muito, irmão do meu coração!", escreveu a apresentadora.

Os administradores do perfil de Gil também celebraram o aniversário de 63 anos de Zeca. "A primeira sexta-feira de fevereiro não poderia ter motivo melhor para brindar: aniversário do amigo amado @zecapagodinho, que sempre leva seu bom astral por onde passa. Desejamos muitas felicidades e esperamos que mais encontros como estes venham aí em breve! #EquipeGil".

A equipe de Zeca Pagodinho parabenizou o artista em sua página no Instagram, postando um vídeo em que ele relembra momentos importantes de sua vida.

"AVISA QUE O ANIVERSARIANTE É ELE!!!! Jessé Gomes da Silva Filho, mais conhecido como Zeca Pagodinho, celebra hoje mais um ano de vida!!! E para celebrar, que tal saber mais sobre esse aquariano através... dele mesmo? Saúde e samba, Zeca!!! Muitos e muitos anos de vida ao lado de sua família, filhos, netos, amigos e fãs!", escreveram.

Recentemente, Zeca divertiu os fãs ao relembrar seu antigo trabalho antes de se tornar artista: "Eu falava pros caras: 'Cara, me manda embora, cara!' Eu faltava, eu saía cedo, chegava tarde... Os caras: 'Não, a gente gosta de você, cara'. Porque eu nunca ia trabalhar".

Confira as homenagens de aniversário para Zeca Pagodinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)