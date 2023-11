Zé Felipe presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Amor puro"

O cantor Zé Felipe comemorou o aniversário da mãe, Poliana Rocha, com uma bela homenagem nas redes socias

Zé Felipe usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua mãe, Poliana Rocha, que completa 47 anos nesta segunda-feira, 13. O cantor postou em seu perfil no Instagram uma foto que aparece dando um beijo na bochecha da aniversariante, e prestou uma bela homenagem.

"Mãe, vejo em você o amor puro. Seu carinho, gentileza, zelo e tudo o que faz por mim e minha família, me enche de gratidão e orgulho. Seu amor é infinito, sinto isso todos os dias no seu olhar e sorriso", começou o artista, casado com Virginia Fonseca e pai de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

E completou: "Obrigado por ser a melhor mãe do mundo. Que Deus te cubra de bençãos e que continue iluminando a todos com sua luz e energia. Amamos você! Amo você muito, sempre e para sempre. Feliz Aniversário."

Além de Zé Felipe, Poliana também recebeu uma bela homenagem do marido. Leonardo postou uma foto dando um beijo na esposa e a parabenizou. "Dia de celebrar a vida da minha companheira, Poliana! Parabéns meu amor, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu te amo! Viva", disse o sertanejo.

Zé Felipe ironiza comentários de pastor sobre sua esposa

Virginia Fonseca e Zé Felipe não se calaram diante dos comentários do pastor Leonardo Menezes. Em um vídeo que se tornou viral na última quinta-feira, 9, o religioso destruiu o púlpito de sua igreja ao criticar a influenciadora durante uma pregação. O casal não deixou as declarações sem resposta e decidiu rebater as críticas nas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, Virginia lamentou a cena: "Galera? Eu não consigo achar isso normal, um pastor dentro da igreja pregando e desdenhando de alguém!! Puts, não é possível! Que Deus dê sabedoria", disse a influenciador. Zé também falou sobre o ocorrido ao deixar um comentário em uma página do Instagram: "Calma testosterono", ironizou ele sobre a fala do pastor 'bombado', que aparece com os músculos em evidência no vídeo. Saiba mais!