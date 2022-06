Xuxa Meneghel se declara para o marido, Junno Andrade: ''Te amo para sempre''

Ainda no clima do Dia dos Namorados, Xuxa Meneghel faz declaração para o marido, Junno Andrade

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 16h49

Xuxa Meneghel (59) ainda está curtindo o Dia dos Namorados, e para celebrar ela usou as suas redes sociais para se declarar para o marido, Junno Andrade (58).

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou cliques fofos do maridão e rasgou elogios para ele.

"Ontem foi o dia dos namorados … eu não quero dizer que te amo só nesse dia, quero dizer que vc é DELICIOSO … e cada dia que passa vc fica mais e mais gostoso…", disse ela.

Em seguida, a mãe de Sasha Meneghel (23) transbordou amor pelo seu amado. "Quero dizer que te AMO pra sempre, que vc é meu “ velho “ e eu sou sua. Quero vc , desejo vc, preciso de vc … te amo , ontem , hj e sempre", concluiu.

Junno fez questão de comentar a declaração da amada. "Ohhhh ariana….. deixou pra depois porque o dia dos namorados tem que ser a data que voce escolhe ne?! Por isso e tantas outras coisas que te amo tanto!", disse ele.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE XUXA MENEGHEL