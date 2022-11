Xuxa Meneghel parabeniza Eliana em seu aniversário de 50 anos: "Seja muito feliz"

Eliana completou 50 anos e ganhou uma homenagem especial de Xuxa Meneghel nas redes sociais

Xuxa Meneghel (59) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma amiga muito especial. A apresentadora Elianacompletou 50 anos de vida nesta terça-feira, 22, e ela fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a eterna Rainha dos Baixinhos compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da aniversariante do dia, inclusive quando elas gravaram alguns programas juntas, e prestou uma linda homenagem para ela.

"Li @eliana, que você e sua linda família tenham momentos lindos! Pena que não estamos mais tanto tempo juntas… mas vontade não falta, seja muito feliz!!!", escreveu Xuxa na legenda da publicação.

Além da apresentadora, Eliana também recebeu uma homenagem de Angélica(48). Nas redes sociais, a loira recordou diversos momentos com a amiga e a parabenizou. "Hoje é o dia DELA, da minha sagitariana favorita! Amiga @eliana, te desejo tudo de bom nesse mundo todinho! Você é uma mulher de muita luz! Que sua nova fase seja banhada de muito amor, saúde, felicidade e alegria. Feliz aniversário, Li!", disse a mulher de Luciano Huck (50).

Confira a homenagem de Xuxa Meneghel para Eliana:

