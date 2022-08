Xuxa Meneghel comemora o aniversário da cachorrinha que a ajudou com luto

A apresentadora Xuxa Meneghel publicou vídeos de Doralice e celebrou os seus 5 aninhos

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 14h06

Xuxa Meneghel (59) derreteu o coração dos seguidores nesta quarta-feira, 10, ao celebrar mais um ano de vida da sua cadelinha, Doralice. A apresentadora compartilhou vídeos fofíssimas do pet e emocionou ao relembrar a sua história.

A rainha dos baixinhos contou que a cachorrinha a ajudou a lidar com o luto após a morte de Maria do Rosário, quem ela considerava sua segunda mãe, e do seu outro pet, Dudu.

"Doralice… Você chegou com um ano e meio nas nossas vida, mas você chegou pra fazer companhia pra mãe Maria. E quando ela nos deixou pensei e relutei muito em ficar com você, meu coração tava partido pela perda do meu Duduzinho", revelou ela.

Em seguida, Xuxa transbordou amor ao falar desse tempo ao lado da sua fiel escudeira. "E hoje com um pouco mais de um ano comigo (sua segunda mãe) e seu pai Ju, te amamos tanto e somos muito gratos por ter vc perto da gente… Sasha, João, Luluka e toda minha trupe te ama, vc é especial. Feliz níver anjinho de pelos, feliz 5 anos", finalizou.

MÚSICA DE XUXA VIRA SUCESSO NA ISLÂNDIA

A apresentadora Xuxa Meneghel voltou a ser destaque internacional por causa de suas músicas. Anos após deixar de lançar novas canções, a estrela viu a música Ilariê voltar às paradas de sucesso com nova versão. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a música Ilariê ganhou uma nova versão feita pela banda Studla Bandid e entrou para as paradas de sucesso na Islândia.

