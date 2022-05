No aniversário de Ivete Sangalo, Xuxa Meneghel relembrou momentos especiais ao lado da cantora

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 10h00

Nesta sexta-feira, 27, a cantora Ivete Sangalo está completando 50 anos, e ganhou uma homenagem da amiga, Xuxa Meneghel (59) nas redes sociais.

A apresentadora Xuxa usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo relembrando os momentos especiais ao lado de Ivete.

No vídeo publicado pela apresentadora, Xuxa mostra diversas fases da carreira de Ivete, passeando pela trajetória da artista e da amizade com Veveta.

Na legenda do post, Xuxa compartilhou uma mensagem especial para Ivete: "Como eu gostaria de estar mais perto de você, Veveta. Não só no seu aniversário, mas em todos os momentos. Você me faz tão bem, e adoro poder dizer que você" é uma pessoa muito especial pra mim. Seja feliz sempre, em todos os momentos de sua vida, é só isso que eu quero, Xu", escreveu.

Xuxa celebra o aniversário de Ivete Sangalo e relembra momentos ao lado da cantora:

Para celebrar a chegada dos 50 anos de Ivete, a CARAS Digital reuniu alguns momentos da carreira de uma das maiores artistas do Brasil.

Estádios lotados, Grammys Latinos e parcerias icônicas marcam a carreira na música, porém Ivete Sangalo vai muito além disso. Se mostrando uma artista completa, ela também é apresentadora, atriz, empresária, mãe e muito mais!