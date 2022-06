Wanessa Camargo e Marcus Buaiz celebram aniversário do filho, João Francisco

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz celebram aniversário de 8 anos do filho caçula, João Francisco

Publicado em 19/06/2022

João Francisco Buaiz, filho de Wanessa Camargo (39) e Marcus Buaiz (42), está completando 8 neste domingo, 19.

Em clima de festa, a cantora e o empresário usaram as redes sociais para celebrar o novo ano do filho caçula com lindas homenagens de aniversário.

Em uma postagem no Instagram, a filha de Zezé di Camargo (59), aproveitou o momento para recordar diversos momentos com o herdeiro, incluindo fotos nunca postadas de quando ele ainda era um bebê.

"João, meu filho. Hoje fiquei te olhando e me emocionei ao lembrar da sua chegada. Quando te coloquei em meus braços pela primeira vez há oito anos atrás, mal podia imaginar como aquele pequeno ser seria. Só podia imaginar, mas minha imaginação jamais conseguiria conjurar tamanha perfeição que se mostra na realidade do que és, meu filho. Não há um coração enrijecido que não se derreta com o seu sorriso. Você cativa, amolece, envolve. Você é amor. Puro, inocente e lindo. Só peço a Deus que nada, ninguém mude esse ser tão iluminado que és, João Francisco. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe. Essa é minha maior honra, meu maior propósito, ser sua mãe. Te amo, meu menino. Parabéns!

Pai, saúde, saúde e mais saúde para o nosso João.", escreveu a cantora.

Já o empresário compartilhou uma sequência de momentos divertidos com o filho e não poupou admiração ao pequeno em um texto que exalta a sua personalidade e o seu coração.

"Hoje é o dia desse cara tão especial que é o meu filho João Francisco. Ele veio ao mundo para iluminar nossas vidas, nos dando aula de superação e amor. Onde ele chega conquista a todos com seu brilho, seu abraço e sorriso… Meu Amado Filho, que Deus te abençoe e ilumine sempre. Desejo tudo de melhor em sua vida: saúde e alegria. Eu te amo muito!", celebrou ele.