Wanessa Camargo celebra o 'Dia das Mães' recordando fotos com os filhos e Zilu

A cantora Wanessa Camargo publicou uma bela homenagem nas redes sociais para comemorar a data

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 11h32

Wanessa Camargo(39) usou as redes sociais neste domingo, 8, para comemorar o Dia das Mães.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando vários momentos ao lado dos filhos, José Marcus (10) e João Francisco (7), e da mãe, Zilu Camargo(63), e colocou sua música 'Eu Estarei Aqui'.

"Mãe, sagrado título legado às mulheres que escolhem todos os dias serem. Serem os braços que ninam, acolhem, abraçam e afagam. Serem o sorriso que espanta o medo. Que dissolve a raiva e a confusão. Serem a palavra certa, ou o silêncio necessário no momento perfeito. Serem o eco à distância nas decisões importantes no coração dos seus. Serem as pernas que mesmo cansadas sustentam o caminhar", começou ela.

E acrescentou: "Serem os ouvidos atentos às infinitas perguntas e ao choro do seu em meio à multidão. Serem o olhar que acompanha por onde for. O olhar que consegue ver lá dentro, onde ninguém mais consegue adentrar. Serem amor. Amor que não se mede, não se compara, não se ensina. Ser mãe é ser o que fomos feitos pra ser: amor. Que eu tenha a benção de ser para os meus o que você é pra mim, minha mãe. Te amo, obrigada por ser minha mãe. #diadasmães #mãe", finalizou.

Vale lembrar que recentemente Wanessa anunciou o fim de seu casamento de 17 anos com Marcus Buaiz (42). "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", dizia um trecho do comunicado.

Confira: a homenagem da cantora: