Wanessa Camargo celebra aniversário da sobrinha, Julia: ''Te amamos com todo o coração''

A cantora Wanessa Camargo celebrou o primeiro ano de vida de Julia, filha de Camilla Camargo e Leonardo Lessa

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 21h58

Wanessa Camargo (39) usou as redes sociais para comemorar o primeiro ano de vida da sobrinha, Julia.

A cantora compartilhou uma foto da menina, filha de Camilla Camargo (36) e Leonardo Lessa, e prestou uma homenagem especial.

"Hoje é aniversário da minha sobrinha Júlia, essa pequena que é a coisa mais linda do mundo e luz nas nossas vidas!", afirmou ela no começo do texto.

Wanessa seguiu a publicação falando sobre o amor que sua família sente pela menina. "Que Deus possa abençoar a sua vida, meu amor. Que você cresça sempre saudável, feliz, inteligente e amável! Eu, titio @marcusbuaiz e seus priminhos te amamos com todo o coração", finalizou.

Mais cedo, Camilla também homenageou a herdeira. No Instagram, a atriz compartilhou uma retrospectiva da herdeira e prestou uma bela homenagem. "[...] Hoje a menina que eu pedi a Deus (sim, eu pedia uma filha igual a Julia rs) ela está completando 1 aninho e eu estou aqui escrevendo esse texto com ela em cima de mim e grata a Deus por tudo isso. Minha filha, meu amor, minha vida, minha jujuba, ser sua mãe é uma dádiva, te amo com todo meu corpo, minha alma, com todo meu coração...", disse ela em um trecho da homenagem.

Confira a declaração da cantora para a sobrinha: